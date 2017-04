Brødrene Sandaa setter spor

Denne saken sto på trykk i Framtia i februar 2012.

Som to velstelte landemerker ligger livsverkene til Johan Arne og Widar Sandaa med en kilometers avstand på Neverdal. To brødre som vokste opp med samme arbeidsmoral og de samme verdier i livet.

Begge visste at det var hardt arbeid som måtte til hvis de skulle få til noe. Og det har gitt resultater. Gartneriet og Sandaagården ruver i terrenget og vitner om iherdig arbeidsinnsats og egen evne til nyskapning. Sandaa brødrene er høye, flotte og sjarmerende menn i sin beste alder. De er menn som setter spor.

En snøtung kveld i februar blir vi invitert inn i den ryddige stuen til Widar Sandaa. På bordet har han dekket med kaffe og bortelagde kjeks i en dekorativ boks. Han unnskylder seg for at han ikke har bakt selv og smiler skjevt mot storebror Johan Arne som sitter godt plassert i den behagelige, grå skinnsofaen.

– Johan Arne har alltid vært storebror, og vi har faktisk aldri kranglet. Ikke en eneste gang som jeg kan huske.

Widar har en tenksom nyve i pannen der han skjenker kaffe i moderne servise og byr oss å sitte.

– Jeg kan faktisk ikke huske en eneste konflikt i familien. Det er kanskje rart, men det er sant.

Den spede begynnelsen

I 1908 kjøpte besteforeldrene til Johan Arne og Widar bruket på Sandaa. Med seg på lasset hadde de hus fra Bjærangen, plukket ned planke for planke og fraktet til Neverdal.

– Jeg husker bestemor veldig godt, Anna var en sentral del av barndommen min.

Widar ser bort på Johan Arne som nikker og er enig.

– Hun brukte å vokte på oss for å prøve å lokke oss inn til seg for å spise middag. Det var ikke alltid like populært hos mamma Anne som jo foretrakk at vi spiste hos oss selv.

Johan Arne smiler og forteller.

– Heldigvis gikk bestemor og mamma godt overens, noe som var viktig når vi bodde så tett oppå hverandre.

Widar spretter lett opp av sofaen og henter ned et vakkert gevær fra veggen.

– Jeg har hørt en historie om at oldefar var den siste personen som skjøt Bjørn i Bjærangen, og det var sannsynligvis dette geværet som ble brukt.

Foreldrene

– Vi hadde en god barndom. Streng, men trygg.

Johan Arne husker tilbake og smiler mot Widar. Dette er gode minner.

– Jeg må vel kunne si at foreldrene våre var over gjennomsnittet nevenyttige. De fikk til det meste og det var jo sånn i barndommen at vi måtte ordne alt av mat og klær selv. Det var ikke snakk om å kjøpe det vi trengte.

Widar viser frem bilder av en gård og båter som han selv lagde for å kunne leke med da han var liten gutt. Lekene er svært forseggjorte og et øyeblikk lures vi til å tro at det er en ekte gård og ekte båter vi hviler øyet på.

– Vi har nok arvet en del ferdigheter etter foreldrene våre. Det er viktig å være litt praktisk anlagt både som bonde og som gartner.

Johan Arne forteller og ser på bilder og minnes barndommen.

– Det kan vel hende at jeg noen ganger hadde ønsket at pappa hadde hatt tid til å være med meg i skibakken en søndag, men vi lærte i alle fall å arbeide. Våre fire søsken har i ettertid sagt at de syns det var vel mye jobb i oppveksten, men jeg tror både jeg og Widar, i alle fall i ettertid, ser på det mer som lære enn som en plage.

Bonde og gartner, brødrene velger vei

Det var i utgangspunktet ikke en selvfølge at det ble Widar som ble bonde i søskenflokken. Både eldstebror Torbjørn og Johan Arne var foran ham i odelsrekken.

– Både Torbjørn og jeg fant tidlig ut at vi hadde andre interesser. Jeg ville bli gartner, og reiste vekk for å studere.

Johan Arne nikker mot broren.

– Ja det ble etter hvert helt naturlig at jeg skulle overta gården, jeg har liksom alltid vært bonde. Det passet også veldig godt i forhold til det tidspunktet da faren min var klar til å si fra seg ansvaret og overlate det til en av oss.

Widar snurrer kaffekoppen i hendene.

– Jeg overtok gården på slutten av femtitallet. Og i 62 startet Johan Arne gartneriet.

– Jeg startet med en spade og en lånt trillebår. I Ettertid forstår jeg ikke hvor jeg hentet motet fra, det var jo et nokså vanvittig prosjekt. Jeg lånte penger for å kjøpe jorden der gartneriet er i dag, og så fikk jeg låne traktor og redskap hos Widar på gården. I begynnelsen var det bare en åker og jeg dyrket grønnsaker som jeg solgte.

Johan Arne rister litt på hodet over sitt eget ungdomsmot. Det var ikke anledning til å se mørkt på ting.

Arbeidsmoral

For 20 år siden ble Widar syk. Det begynte med en liten kul på halsen. Det viste seg at han hadde lymfekreft og en vanskelig tid begynte.

– Jeg er kanskje en fighter. Det hendte ofte at jeg dro til Bodø etter fjøsstellet på morgenen, tok cellegift og kjørte hjem igjen og tok kveldsøkten også. Mer enn en gang har jeg kastet opp gjennom traktordøra.

Johan Arne har en gang vært sykemeldt, og det var da han hadde kusma som attenåring.

– Hvis vi ser bort fra da Wdar fikk kreft, kan vi vel si at vi begge har hatt bra helse. Bortsett fra litt plager med ryggen har vi stort sett holdt oss friske. Dessuten har vi bare vært nødt til å komme oss opp av sengen når klokken ringte.

Begge nikker enig. Arbeidsmoral er viktig for dem begge.

– Det nytter ikke å sitte på sengekanten å kjenne etter vondter. Når man jobber for seg selv er det bare å stå på. Men jeg vil likevel si at vi er heldige, vi har kunnet skape noe selv, for oss selv.

Widar er en beskjeden mann, og det faller ham ikke lett å prate i rosende ordelag om seg selv.

– Jeg ville valgt samme veien på nytt hadde jeg vært ung i dag.

De fantastiske damene

Johan Arne og Widar forguder sine koner og er svært opptatt av at også damene må få sin del av æren når det gjelder oppbygging av livsverkene deres.

– Inga valgte meg foran mange andre.

Widar smiler lunt, han er fremdeles forelsket i sitt danske fyrverkeri.

– Jeg gikk på en skole der vi var 99 prosent menn og Inga var en av få kvinner. Hun jobbet på kjøkkenet og konkurransen om de få jentene var hard. Hun kom lengst sørfra og jeg lengst nordfra. Da var det jo litt naturlig at det skulle bli oss to.

Smilet blir bredt, han gleder seg stort til hun kommer hjem fra Gran Canaria der hun er på ferie sammen med en venninne.

– Du kan vel si at jeg har hatt et meget høyt servicenivå inne. Det er hun som har vært sjefen der. Jeg gikk til dekket bord og hadde ingen bekymringer i så måte. Dessuten var hun modig som turte flytte helt fra Danmark til Nord Norge. Det var lengre avstander for henne enn for dem som har frue fra Thailand nå.

Johan Arne har det på samme måte med sin Dagrun.

– Jeg valgte meg kone med omhu. Det er ikke alle som passer til et sånt liv. Dagrun er et skikkelig arbeidsjern og hun har aldri vært redd for å ta i ett tak.

Dagrun giftet seg med Johan Arne før hun flyttet og visste overhodet ikke hva hun gikk til da hun kom til Meløy.

-Det hadde aldri gått med ei dame som er sur for at mannen må jobbe mye. Dagrun har tatt vare på ungene på aller beste måte. Hun har hatt mange lange arbeidsdager sammen med meg på gartneriet også. Hun er rett og slett et kvinnfolk med tak i. Fantastisk er hun!

