Bomans – Hotellet som ”you can check out anytime you like, but you can never leave.

Etter å ha fristet tilværelsen I telt fikk ryggen dobbeltstemme og Hotels.com ble trykket fram på den medbrakte, portable datamaskin/telefon. Vi hadde campet på en avsidesliggende campingplass ikke langt unna Karlskoga i nabolandet, Sverige. Vakker natur og utrolige, hyggelige mennesker rundt oss gjorde det vanskelig å forlate. Men alt har en ende og vi var lystne på å besøke Stockholm.

Siden ryggen hadde lagt ned veto i tillegg til dobbeltstemme, var hotell det eneste alternativet. Vi skulle fort få oss et skudd for baugen. Ideen om hotell i Stockholm kom like langt som Vasaskipet og sank nærmest umiddelbart. En natt kostet omtrent det samme som å leie en liten leilighet i Meløy i 1 måned. Sveriges hovedstads hotellpriser og feriebudsjett basert på teltcamping, lot seg ganske enkelt ikke forene.

Alternativene var ikke mange, men ett av dem skulle vise seg å være et lykketreff. I Trosa, en liten by med litt færre innbyggere enn Meløy, ligger Bomans Hotel & Restaurang. Fra vi parkerte på utsiden kunne vi kjenne atmosfæren. Hotellets sjel ble bare mer og mer framtredende og vel inne i resepsjonen gikk jeg tom for ord. Ingen detaljer var overlatt til tilfeldighetene. Resepsjonisten måtte spørre 3 ganger om jeg hadde reservert før jeg klarte å nikke og hviske at, ja, det hadde jeg.

-Hva er ditt navn, spurte han? Jeg har i mange forskjellige anledninger sagt navnet mitt, men aldri følt sånn på det at jeg måtte hviske. –Andersen ja… Jag måste uppgradera dej. Du har bookat et dubbeltrom, men jag har bara en suite ledig før dej. –Det skal gå bra, hvisket jeg tilbake. I et hotell der ingen rom var like og suitene ikke hadde nummer, hadde jeg blitt oppgradert. Min suite het ”Mr Benson.”

Mr Benson var gift med Kristin Boman som eier hotellet. Suiten ”Mr Benson” er innredet helt etter hans stil. På veggene er det franske filmplakater og hodegjerdet på sengen er to svingdører i mørk brun farge og mange små glassvinduer. Maskuline farger går for øvrig igjen på veggene og møblene som skriker etter en Mann, hans sigar og noe godt i et glass. I et hjørne, halvt skjult av en diger bregne, står badekaret. Denne suiten skal nytes! Også når man bader! På dørskiltet står det i en tekst at suiten er et rom å utbryte ”Skål” i. Og det skal være vist. Jeg kan høvelig fornemme at Mr Benson, som dessverre døde bare 43 år gammel for noen år siden, hever sitt glass og skåler tilbake.

I morgen er det planen å kjøre den timen det tar til Stockholm. Den svenske hovedstaden blir sikkert å gjøre inntrykk den også, men inne i hjertet mitt har Bomans Hotell & Restaurang ryddet seg en plass i mitt hjerte. En ferie med late dager ved blikkstille vann og storbybesøk er snart over, men jeg er ikke lei meg av den grunn. Jeg fikk jo med meg hotellet som ”you can check out anytime you like, but you can never leave.” Og selv om jeg ikke helt forlater, så kommer jeg garantert tilbake!

Skål Mr Benson og Kristin Boman! Og takk for at ferien min ble det ferier handler om.