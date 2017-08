Da min bestefar var ung var veiene smale og bilene få. Man hadde god tid og tok hensyn til andre uten å snakke så mye om lidenskap. Vi har nettopp kommet hjem fra bilferie sørafor, og til tider kjørt i kø. Det skaper følelser. Og det var fascinerende å se tenåringenes entusiasme for møtende muskelbiler eller stilige veteranbiler! Andre kommentarer var: «Er vi snart framme»?

For de minste gir ordet «vente» lite mening. For det er jo nå det handler om! Det er ikke de inni bilen som gjør turen mest spennende heller. Det er det å være i trafikken sammen med andre; Siste dagen gjennom Trøndelag måtte jeg bremse ned to ganger for å unngå ulykke. To kamikaze sjåfører kjørte forbi rett før en sving, der det kom bil imot. Hvor brenner det? Kanskje de skulle rekke en viktig serie på tv? For nettopp stor motor og høyt testosteron nivå kan bli i heftigste laget etter veien. «Meg først» og dødsforakt setter sunt bondevett til side.

Nylig var jeg på kurs med statens vegvesen om å være ledsager i trafikkopplæring for våre håpefulle. Joda, det var undervisning om teknikk, men det vi gir videre er hovedsakelig våre holdninger til andre trafikanter og respekten for trafikkreglene. Hva er viktigst? Det jeg sier eller det jeg gjør? Jeg møter meg selv i døra som sjåfør og på hjemmebane. Her legges føringene for krig og kjærlighet, trafikk og forhold. Jeg, perfekt? Absolutt ikke, men tror heller ikke på fri flyt. Bilkjøring og lidenskap har mye til felles. Her er potensiale for råkjøring eller å sette den andre først. Driftene trenger trygge rammer. Ja nettopp det. Et av sommerens høydepunkt var å feire 20 års forpliktende samliv på toppen av Tyvandstårnet i Trondheim. Porselensbryllup høres skjørt ut, men for oss er det en god start. Og vi ønsker den samme tryggheten for de som kommer etter.

I tenåra er det rikelig med hormoner. Hvem er jeg? Prosessen er kjempespennende, og som regel lander de med beina først. På bestefars tid var det ofte tabu å snakke om sex. Så har pendelen slått helt over, der alt skal brettes ut i media. Jeg vil ikke måles av andres definisjon av «sexy». Nå har vi utnyttelse av sårbare mennesker og rå profilering av sex på PC’en. Det intime blir platt med pornoens vrengebilder. Presset er enormt. «Vi må jo bare følge med i tida» sies det. Skolen informerer og deler ut kondomer. Tut og kjør. Det er lite snakk om forpliktelse og trofasthet. Enkelte ting hører voksenverdenen til.

Er det ikke i hovedsak vårt ansvar å gi gode rammer for at ungdommene våre skal bygge sunne vennskap uten sexpress? Vi ønsker å gi ungdommene våre evne til å omgås venner med respekt i det lange løp. Og når de så etterhvert får seg kjærester, hva med å ta det rolig på uoversiktlig og glatt føre. Går det an å ha og selvkontroll og si vent? Enten vi nå sitter bak rattet eller møter sjarmtroll på jobben, så kan vi unngå å ta sprø forbikjøringer selv om vi føler for det! Da reduseres risikoen for å krasje dramatisk. Målet med bilkjøring og lidenskap må vel være å få nyte turen i lag som velholdte veteranbiler.