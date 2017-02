Betaler for å beholde

Hun er spesielt egnet, Marte Fossen. Dermed spanderer Marine Harvest i Glomfjord for første gang 100.000 stipendkroner. For å beholde sin lovende arbeidstaker etter bachelor-studiene.

Du husker Marte Fossen, Marine Harvests dyktige driftstekniker, som vi omtalte i oktober i fjor? Etter bestått fagprøve sa Marte nei til fast jobb – hun vil ta høyere utdanning i havbruk og takket «bare» ja til ett års videre engasjement ved smoltanlegget i Glomfjord. Vi liker bra arbeidsfolk og bra bedrifter, og omtaler gjerne at daglig leder Rose Olsen nå har tatt ekstra grep. For å beholde Marte.

Takknemlig Marte

– Ja, bedriften har gitt meg utdanningsstipend mens jeg tar bachelorutdanning, bekrefter Marte.

– Jeg er veldig takknemlig for at de ser potensiale i meg og at de vil støtte meg økonomisk. Dette vil absolutt gjøre det mindre trangt for meg de tre årene!

Som førstevalg har Marte bachelor i fiskeri og havbruksvitenskap i Tromsø, men siden søkningen til studiet er rekordhøy for tiden, åpner hun også for alternativet i Bodø – bachelor i havbruksdrift og ledelse.

– Så får jeg bindingstid i selskapet i to år etterpå. Jeg sier ikke ja til dette bare for å ha en jobb å gå til etterpå. Jeg vil veldig gjerne vil jobbe i Marine Harvest også i fortsettelsen, understreker hun.

Får også feriejobb

Dermed har 20-åringen fra Ørnes «plutselig» spikret sine planer for minst fem år fram i tid. En sannsynlig jobb etter studiene er som trainee i selskapet, og da med stasjonering på ulike produksjonssteder.

– Men nå har jeg også fått tilbud om kontrakt som tilkallingshjelp her i Glomfjord, mens jeg studerer. Det betyr jobb i ferier og når jeg ellers er hjemme i Meløy, så jeg kommer uansett til å beholde god kontakt med de jeg jobber sammen med i dag! smiler hun.

Spesielt egnet

– Vi ønsker å beholde folk som har spesielt gode holdninger og som gjør en kjempeinnsats. En slik person er Marte, og det er heller ingen ulempe for henne at hun er jente, forklarer Rose.

Som har sterk tro på sin unge ansatte, og lette i Marine Harvest-systemet etter en stipendordning som kunne passe. Men fant den ikke.

– Så Marte er faktisk den aller første som får denne ordninga. Stipendet er på 50.000 kroner pr. studieår fra og med det andre året. I tillegg til bindingstid skal hun hjelpe oss på messer og rekrutteringsmøter.

– «Det er kun personer som MHN anser som spesielt egnet til videre ansettelse som vil få stipend», siterer Rose fra statuttene for den ferske ordningen.