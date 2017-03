Bestekameratene satser

I hodet har de vært fiskere siden de var bittesmå. Nå har bestekameratene fått Meløy-hjelp til å etablere, sammen.

Emil fra Halsa er 24 år, Martin fra Ørnes er 22. Nå har de to unge yrkesfiskerne gjort en millionsatsing sammen.

– Vi ser for oss ettpar år der vi fisker kvotene på denne båten, mens vi begge står i andre jobber i tillegg. Men så kjøper vi oss større båt, og da skal vi drive den sammen! sier de to karene som også har fått hjelp fra Meløy Utvikling KF til å realisere sin felles yrkesdrøm.

Unge og arbeidsvillige

Reipå havn, mars 2017: det er her, i ett av de største og mest spennende fiskermiljøene i Nordland, at unge Emil Solhaug og enda yngre Martin Værø har etablert base for sin nyinvestering, 9-metringen ‘Klompen’. Nå skal de bygge opp det nyetablerte aksjeselskapet Frode AS, etter Martins far Frode, som er gått bort.

– 16. mars tar jeg gipsen av på denne fingeren, og da drar jeg med ‘Klompen’ til Røst for å fiske torsk. Vi er straks ferdig med å montere nytt sikkerhetsutstyr, lyskastere og containere i rommet, og så er vi klar! gliser Emil i vintersola inne i styrhuset.

– Vi skal jobbe hardt, for det er nå vi er unge! sier Martin i telefon fra fiskefeltet.

Han er på havet 300 dager i året – nå på seifiske med ‘Lene-K’ fra Bodø.

Vet hvor fisken står

Emil og Martin har vært bestekompiser i fem år. Emil tok først mekaniske fag, men hoppet til fiske og fangst på Inndyr, som Martin – han tok sitt fagbrev i fjor sommer. Nå skal Emil også få fagbrev på plass – kystskippersertifikat har han allerede tatt, og etter hvert venter toårig styrmannsskole.

– Vi har lenge hatt lyst til å starte for oss selv, i lag. Og vi begynner med denne båten og skal legge av til mer egenkapital – vi kan jo ikke begynne som ferdige redere, smiler Emil.

Foreløpig er Martin eneeier i selskapet som ble stiftet 10. november i fjor, men tilbake etter sykemelding skal Emil nå jobbe seg inn i kameratenes fellesskap.

– Det blir mye arbeid, ja, men også fridager. Du vet, når man vet hvor fisken står, så går det raskere unna…forteller Emil, og røper at han holder jevn og god kontakt med slekt og venner som er erfarne fiskere.

Siden bitteliten

– Helt siden før ungdomsskolen har jeg vært bestemt på å bli fisker, sier Martin, som har landbase på Ørnes, men er på havet 85 prosent av året.

– Jeg har vært interessert i å fiske siden jeg var bitteliten. Det er et fritt liv – jeg liker å jobbe mye på vinteren og ha en del fri på sommeren. Jeg tjener godt og jobber sammen med fine folk, forklarer han yrkesvalget sitt.

Som Emil og mange av de andre unge fiskerne rundt Reipå Havn har han nå egen båt i tillegg til å være mannskap på større båt.

– Oldefaren min, Arnold Kildal, hadde en av Meløys største båter, ‘Gerd Anna’, opplyser Emil.

– Bestefaren min, Helge Rendal, hadde egen sjark, og faren min Linas har jobbet på havet. Sjøl fisket jeg med stang i fjæra fra jeg var 5 år, og solgte den som kattefisk. Så ja, jeg har det nok i blodet. Jeg liker livet på havet – det er fritt, og ingen dager er like, fortsetter han.

Om to år: 15-metring

Nå blir altså han og bestekompisen på et vis også gründere, på havet, og skal bygge arbeidsplass og virksomhet sammen. Båten ‘Klompen’ ble hentet på Dyrøy i januar og rundt millionen er investert – Meløy Utvikling KF har bidratt med 175.000,-. På torsken nå i mars, mye kveite og krabbe til sommeren.

– Så får vi se om ettpar år – målet vårt er å kjøpe en 15-metersbåt slik at vi kan satse for alvor. Nå begynner jobben med å samle egenkapital! forteller Emil og Martin.