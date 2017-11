Besøk i Framtia

I forrige uke hadde Framtia-redaksjonen besøk av to studenter fra journalistutdanningen i Bodø, Per-Atle Karlsen og Truls Naas (begge 23 år). I løpet av tre dagers praksis hadde de som oppgave å dekke området krim og rett.

– Vårt første møte med en lokalavisredaksjon er positivt, vi merker at vi får mer tid til å gå grundigere inn i enkeltsaker enn i en dagsavis hvor man hele tiden skal publisere, mener Per-Atle som med ei sterk fotballinteresse i bunn har en fremtidsrettet drøm om å havne i en sportsredaksjon eller som kommunikasjonsrådgiver i en fotballklubb.

– Jeg har alltid hatt lyst til å bli fotballkommentator i tv, men har beina såpass plantet på jorda at jeg innser at det nåløyet er veldig smalt.

Studiekamerat Truls drømmer om lederstilling i TV2, per dags dato jobber begge faste vakter i Avisa Nordland i tillegg til studiene.

– Lokalavis virker trygt og nært. Jeg føler også at vi har blitt godt mottatt når vi har vært ute på oppdrag. Dette er fin læring å ta med videre.