Arbeidet med å restaurere bassenggropa i svømmehallen på Inndyr er i full gang. Leonte Aurel (bildet) og hans to medarbeidere i firmaet Sør Mur & Betong har jobbet aktivt. De har meislet bort alle fliser i bunn og på vegger.

Konstituert kommunalsjef for teknisk etat, Iren Førde forteller at svømmebassenget vil være fylt med vann, og klar for bruk til høsten når svømmeopplæringa starter.