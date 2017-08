Sist uke overleverte Sør Mur & Bygg AS bassenget på Inndyr skole etter en omfattende renoveringsjobb. Nå er det straks klart for å stupe uti!

Anne Mette Meidelsen

Det var i fjor vår bassenget ble stengt etter at de ble avdekket løse fliser i bassenggulvet. Nærmere undersøkelser viste at behovet for en større renoveringsjobb var påkrevd. Nå er prosjektet med en prislapp på 1,25 millioner kroner ferdigstilt.

Etter planen

– Vi fikk bassenget overlevert fra entreprenør sist torsdag, forteller prosjektleder Gregor Hiler og bekrefter at både prosjektering og gjennomføring av renoveringsarbeidet har gått etter planen.

Nå er ny membran lagt, og alle fliser i bassengets gulv og vegger, og rundt kanten er byttet ut. I tillegg er overløpsrenna flyttet fra veggen og lenger fram mot bassengkanten. Bare mindre overraskelser i form av løs betong og behov for utskiftning av fliser langs kanten har fordyret prosjektet.

– Det var ingen problemer med å få politikerne med på ekstrabevilgning til dette, så lenge svømmeundervisning er et lovpålagt tilbud, sier Hiler.

Blitt dypere

– Nå fremstår bassenget like moderne og nytt som skolebygget for øvrig, og er mer i tråd med dagens standard, sier driftsansvarlig Johnny Halvorsen, som ser fram til å åpne bassenget for skolelever og publikum igjen.

Bassenget er mye i bruk, og tilbudet er nok etterlengtet nå som det har vært stengt her over en lang periode. Ikke minst gjelder det revmatikerne som bruker oppvarmet basseng en dag i uka.

Det «nye» bassenget har på grunn av renoveringen blitt litt dypere. På «grunna» måler vi nå 1,2 meter, mens målebåndet viser 1,8 meter på det dypeste. Nå er hovedrengjøring i gang, før vann tappes i og nødvendig sjekk av vannkvaliteten gjøres.

– Pumpene har jo stått stille en lang periode nå. Noe er overhalt og skiftet, og noen deler er under bestilling. Alt skal imidlertid være i orden før vi åpner, bekrefter Halvorsen fornøyd.

———————————————————-

Glad for ferdigstillelse

– Det blir positivt at bassenget åpent igjen nå, sier kommunalsjef oppvekst Inger Fagervik i Gildeskål kommune.

Helt siden bassenget ved Inndyr skole ble stengt i mai i fjor, har skolene måtte finne alternative løsninger for den lovpålagte svømmeundervisningen.

Spredt undervisning

– Vi har gitt elevene ulike tilbud, ut fra hvor de geografisk hører til, sier Fagervik.

Noen skoler har hatt avtale med Meløy fritidsbasseng, noen har brukt bassenget i Saltstraumen og noen elever har sågar hatt undervisning i Nordlandsbadet i Bodø. Det har likevel ikke vært samme kontinuitet som ved ordinær undervisning. Nå er Fagervik svært tilfreds med å kunne tilby elevene svømmeundervisning hjemme i sin egen kommune igjen.

– Bassenget er mye i bruk, også for videregåendelelever og for ulike grupper i deres fritid.