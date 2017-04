Bæ, bæ, lille lam..

– Nå er det ikke lenge før jeg begynner å si bæææææ…! Solgerd Viderø ler muntert.

Siden påske har hun jobbet natt, det er lamming og full rulle i sauefjøset på Sætereng gård på Reipå.

Tekst og Foto: Gerd S Nilssen

– Det har poppet ut lam i flere uker nå, travlest var det den siste uka i april og første i mai, forteller Solgerd.

I følge skjema skal de siste lammene se dagens lys den 28. mai. Da vil det stabbe, løpe, breke, og sprette omkring over 800 lam på gården til Jørn Ellingsen og Solgerd Viderø på Reipå.

– Da har vi dratt det litt ut, det er litt seint med lamming sist i mai, sier hun.

FJØSVANTE: Andrea Amundsen Jenssen og Are Ellingsen har godt lag med vesle Lusianna og de andre sauene

Fjøsvante barn

De første jeg møter på gårdsplassen er Are Ellingsen og Andrea Amundsen Jensen.

Min ankomst er ventet, ungene lyser opp og kommer meg i møte.

– Mamma er i fjøset, jeg kan vise deg hvor hun er, og vi kan ta snarveien, ivrer Are.

Snarveien er visstnok den raskeste veien å komme seg til lammene, uten å måtte gå gjennom hele fjøset, og begge traver ivrig foran meg.

– Vet du hva den dammen der er? Are Ellingsen kikker nysgjerrig opp på meg, og viser meg en tilsynelatende normal søle dam, idet vi runder hjørnet til sauefjøset.

Jeg må nok innrømme at jeg ikke har den fjerneste anelse, det ser da virkelig ut som en høyst normal søle dam i mine øyne.

– Det er sauebæsj, gliser han stort, riktig så fornøyd med at jeg ikke gjettet hva det var.

-Da er det nok ikke så lurt å ramle uti, mener jeg.

Are ler, og kan uten tvil se for seg journalisten lande på rompa i dammen med sauebæsj.

Fikk femlinger

Lenge før vi kommer inn i fjøset høres utallige saue-brek. Vel inne er det et øredøvende kor av alt fra dype bass-toner til nesten den høyeste C, her snakker vi skikkelig blandakor. Og ikke tar de pause!

Solgerd roser Lena Reinfjord, Jørns søster, som kommer til dem hvert år for å hjelpe til.

– Hun er så flink, og vi er så glade for at hun er sammen med oss! Det betyr mye, forteller hun.

Solgerd er i ferd med en av dagens mange styrketrenings-økter. Nå skal rett lam og riktig mor, i samme avlukke. Ingen enkel oppgave, viser det seg. Flere sauer trenger seg inn, men Solgerd har fokus på mammadyret. Sperrer veien for henne da hun snur og kommer tilbake. Et godt tak foran og bak, og så snur vi på flisa… den stolte mor holdes i fast grep mens de andre jages ut, her er det reservert. Solgerd tørker litt svette. Sauer er ikke bare ålreite dyr, de er sterke også..

– Nå er det et puslespill å få plassert alle, det blir litt trangt om saligheta her inne, sier Solgerd.

Været, med snø og regn om hverandre, gjør ting litt vanskeligere. Sauene med de minste lammene får ikke slippe ut på mark.

– Dette er forresten spesielt, – det er uvanlig at en søye får fem lam, forteller en lettere andpusten Solgerd, hun kommer med favnen full av lam som skal inn til mor.

Mor snuser litt i ulla på en av sine små, for så å kikke på oss, nesten litt spørrende; er alle disse mine?

Gode hjelpere

– Det er så trivelig med unger i fjøset, smiler Solgerd, og det er ingen tvil om at hun mener det. Mange besøk fra både barnehage og skoleklasser har det vært. Det er spesielt når det er grising, klipping eller lamming at det er populært å komme på besøk.

– Mange ungjenter er innom her også, de får være med på forskjellig. De synes det er stas å få lov å hjelpe til under lamming, med å få f.eks. en fot ut, sier Solgerd.

Og for den som måtte tro at jentene griner på nesa til å stikke hånda opp i en sau, tro om igjen.

At Are og Andrea også stortrives i fjøset kan man ikke unngå å legge merke til. Med fast hånd passer de lammene som midlertidig er plassert i midtgangen, og irettesetter myndig søyer med «lammenapper»-tendenser.

– Husj! Det der er ikke ditt lam, husj – husj! Sier Andrea strengt, her godtas det ikke noe forsøk på å lure til seg et lam eller to.

Stolte viser de frem vesle Lusianna, som ofte springer etter dem i fjøsen og er årsak til mye latter.

– Vi prøver og ikke knytte oss så veldig til dem, ikke få noen favoritter, sier Solgerd.

For så å vise meg en kar som ser ut som om han – bokstavelig talt – har møtt veggen. Et naturens lune har utdelt et trøkk seksten i form av skjevt neseparti. Og jeg er solgt…

Denne saken ble publisert i Framtia i mai 2012. Høsten 2016 kunne du lese følgende sak:

Investerer 6,3 millioner

Jørn Ellingsen og kona Sólgerð Viderø investerer for fremtiden. Ny fjøs med plass til 570 vinterforede sau bygges nå.

– Vi ruster oss for årene som kommer, understreker ekteparet som ønsker mer effektiv og lett drift. Også med tanke på den av barna som en gang kan tenke seg til å overta.

Over 2000 innom

Det kryr av sau på innmaOver 2000 innomrka nedenfor gården Sætereng på Reipå. 1179 dyr er nylig hentet ned fra fjellet fra et beiteområde som strekker seg fra Oterstand i Gildeskål til Lysvatn i Meløy.

– Til nå har vi hatt 420 vinterforede sau, men øker nå kapasiteten til 570 uten at det betyr at vi kommer til å ta i bruk denne muligheten umiddelbart.

Fjøs nummer to på gården ble bygd i 1998 og er på 650 kvadrat. Den huser 45 årspurker i kombinasjonsproduksjon. Til sammen fødes også rundt 1200 gris på Sætereng gård i løpet av et kalenderår.

750 til sau

– I praksis har vi revet 2 gamle plansiloer og bygget en ny og isolert fjøs over. Sauefjøsen blir nå på 750 kvadrat, 250 mer enn den opprinnelige. 100 tonn betong er fjernet, vi har lagt inn ståldragere og støpt nytt gulv. Jobben utføres av lokale Leif Brun og Sønner AS, og de ansatte er i gang med utvendig tak når Framtia er på besøk.

– Vi opplever veldig bra respons i bygda på at vi tør å satse. Det er enten det eller å gi opp, mener Jørn som er soleklar på det faktum at det at han er 8. generasjons bonde på Sætereng utgjør 80 prosent av motivasjonen for at gården hele tiden skal være i en positiv utvikling.

– Det startet i 1779, siden har gården gått i arv fra generasjon til generasjon uten opphold, nå er det eldstedatteren min, Nora, som har odelen.

Stort utviklingspotensiale

– Vi skal ikke være bremsen for fremtidige generasjoner, understreker Sólgerð bestemt og fortsetter:

– Den som tar over etter oss skal slippe å starte med ny-investeringer for mange millioner. Det er et utrolig potensiale på gården. Hverken videre- eller råvareforedling handles her i dag. Vil man, så kan det skapes flere arbeidsplasser, mener ekteparet som i 2011 deltok i FRAM-prosjektet* hvor de ble sterkt motiverte til å tenke effektivisering og se dybden i det de holdt på med.

– Da fikk vi ny motivasjon og guts til å tenke annerledes.

Både Jørn og Sólgerð er stolte av å være bonde.

– Alle land må kunne produserer mat til eget forbruk. Hvis ikke kan man fort risikere å møte seg sjøl i døra en vakker dag. Vår produksjon er miljøvennlig i og med at vi utnytter ressursene i fjellet slik vi gjør i dag. Det bremser gjengroing i utmark og mange tilbakemeldinger går på at for eksempel turgåere synes det er trivelig å møte sauen i fjellet.

Trygg på det som gjøres

Den nye utbyggingen er finansiert med BU- bygdeutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge/Nordland* på 1.700.000 kroner, egeninnsats og egne lån.

– Vi startet i april i år og prosjektet deles inn i tre byggetrinn, forklarer Jørn og forteller videre at det kun kan bygges når sauene er til fjells.

Mekanisert foring som gjør at paret ikke lenger trenger bruke trillebår når maten skal ut, enklere dyreflyt og håndtering- alt dette får man som en direkte konsekvens av ny og moderne innredning i ny-fjøset.

– Føles det ikke tøft å skulle gjøre slike store investeringer, lurer vi?

– Vi har gode rådgivere i Nortura-systemet som gir oss den tryggheten vi trenger. De legger frem prognoser som viser seg at gård er liv laga, også i fremtiden.

Siste nyhetssak: Ingunn Dahle, tekst og foto.