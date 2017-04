Artig å jobbe smartere

De har bedt ekspertene på veltrimmet produksjon om hjelp til å lime seg sammen. Nå forventer deltakerbedriftene i Kompetansehuset Meløy smartere jobbing og resultater på bunnlinja.

– Fordi det ikke går av seg selv å få seks aktører til å jobbe seg sammen og gi ett godt tilbud, forklarer prosjektlederen.

– Fordi vi er en liten bedrift, og skal vi vokse må vi jobbe smartere, sier den ene bedriftslederen.

– Fordi vi skal ha det artig på jobb og bruke mindre ressurser – dette skal synes på bunnlinja! sier den andre bedriftslederen.

Går ikke av seg selv

Vi befinner oss i det ærverdige Schalthuset i Glomfjord Industripark. I bygget er seks aktører nå samlet under samme fane: Kompetansehuset Meløy. Huset er en videreføring av det mangeårige kompetansenettverket i regionen, og ble offisielt åpnet 28. oktober i fjor. Nå trenger aktørene å jobbe seg sammen, forteller prosjektleder Roar Jensen i Nordland Fylkeskommune.

– Vi driver jo med forskjellige ting, alle sammen, og det er en fare for at vi ‘bare’ blir et kontorfellesskap. Da har vi ikke nådd målet vårt om å bli én felles dør til økt kompetanse.

– Så dette går ikke av seg selv! slår han fast.

Derfor kom Simonsson & Widerberg Lean Consulting inn i bildet.

Fant rett verktøy

– Vi foreslo å bruke 5S-verktøyet vårt for å bygge bedriftene i Kompetansehuset Meløy sammen, bekrefter Ulla Simonsson.

Sammen med Ronny Widerberg driver hun konsulentvirksomhet fra basen i Storvika, men har kontordager i Schalthuset. Flere Meløy-bedrifter takker i vinter ja til deres tilbud om modulbasert opplæring i Lean manufacturing, altså veltrimmet produksjon. Dette gjelder også bedrifter på Schalthuset, men det nye kompetansehuset trenger i tillegg en spesialdose 5S.

– MBS har kjøpt dette bygget nå, og har ‘arvet’ mye fra tidligere. Nå skal man sammen få på plass noe nytt og felles som fungerer godt, forklarer Ulla.

– Så da bruker vi 5S til for eksempel å sortere og systematisere og standardisere bruken av konferanserommene. De som jobber her er veldig løsningsorienterte og nysgjerrige, og lederne viser vei, så dette er artig!

Først krevende, så lønnsomt

Nordland Fylkeskommune har karriereveileder, oppfølgingstjenesten og OPUS Meløy knyttet til Kompetansehuset. Her finner vi også Meløy BedriftsService, Meløy Utvikling KF, Meløy Næringsforum, studiesenteret.no og altså Simonsson & Widerberg.

– Det er krevende for en liten organisasjon å bruke tid på dette. Men, hensikten er jo at vi etterpå skal bruke mindre tid på unødvendige ting, jobbe smartere, sier Mary-Ann Selfors.

Hun er daglig leder i Meløy BedriftsService AS, som før årsskiftet kjøpte Schalthuset fra MNU Meløy Eiendom AS.

– Det er smertefullt å lære noe nytt og av-lære noe annet. Men vi trenger å strukturere arbeidsmetodene våre etter lean-prinsippene. Og vi gjør det ikke bare fordi det er kjekt å være med, dette vil hjelpe oss! fastslår Stine Estensen, som er daglig leder i Meløy Utvikling KF.

Dette er Lean

Lean Production, eller smal produksjon/veltrimmede prosesser, brukes av bedrifter for å framstille varer og tjenester mer lønnsomt. Altså merverdi for kunden med mindre bruk av ressurser. Metoden er i hovedsak hentet fra Toyota Production System og kom i bruk i Vest-Europa på 1990-tallet. Sentralt i metoden er å redusere syv former for sløsing i en kontinuerlig forbedringsprosess, for eksempel venting, havarier, småstopper og produksjon av feilvare.

Ett av verktøyene i metoden er 5S:

Sortere – få oversikt over det man har og fjerne det man ikke trenger

Systematisere – merke og plassere utstyr/materiell og se over layouten

Skinne: rengjøre, pusse opp

Standardisere: fast oppskrift på bruk av utstyr, eller oppgave

Sikre: at lederne følger opp prosessene og driver vedvarende forbedringsarbeid.