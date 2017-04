Åpenhet sprenger grenser!

For fire måneder siden tok jeg et valg. Et valg om å være åpen. I et blogginnlegg skrev jeg åpenhjertig og ærlig om det vonde jeg hadde vært gjennom. Selv om tårene avbrøt meg hele tiden underveis, og det tok timer og dager å få det ut, så var det verdt det. Den åpenheten forandret alt, og jeg har ikke angret et sekund.

Tilbakemeldingene på innlegget var mange. Skryt og gode ord fra både kjente og ukjente. Jeg som hadde følt meg så ensom, var kanskje ikke så alene likevel? Kanskje hadde innlegget truffet noen som kjente seg igjen?

Men da avisen skulle lage reportasje følte jeg meg igjen alene. Følelsen av å bevege seg inn i et tabu-belagt tema gjorde meg usikker på om det var riktig av meg å være åpen. På tross av gode ord fra alle rundt meg var dette likevel noe ingen snakket om.

Hvorfor er det så vanskelig å være åpen? Hva er det vi er så redd for?

Hvorfor skal vi stenge alt inne, og ikke snakke om det? Skal hjertet vårt bære alle sorger alene?

Hvorfor ser vi ikke hvilken kraft åpenhet i seg selv har?

Blogginnlegget havnet på nettsiden til Aftenposten, og ble raskt det mest kommenterte og delte innlegget. Responsen var overveldende. Det tikket inn meldinger fra kvinner og mødre rundt om i hele Norge, som takket meg for min styrke og ærlighet. Mange sendte private meldinger og delte sine sorger. Men alle sa det samme; takk for at DU er åpen, nå vet jeg at jeg ikke er alene.

Jeg tror på åpenhet, og at ved å være åpen slipper ensomheten taket. Åpenhet i seg selv sprenger grenser for hva som er mulig å få til.

Da jeg satt i sofaen hos NRK blant direktører, professorer og politikere, var det lett å føle seg liten. Hvem var jeg, og hva hadde vel jeg å komme med? Men så var det en som så på meg og sa; husk at DU er minst like viktig, om ikke mer. For DU snakker åpent fra hjertet, og er rik på livserfaring av alt du har vært gjennom. Med din åpenhet står du sterkere enn mange andre.

Etter debatten på tv, kom det enda flere meldinger. Fra mennesker som igjen takket for at JEG er åpen, slik at DE slipper å føle seg så alene. Det er overveldende, og jeg blir rørt, ydmyk og imponert over å se hvilken kraft det har. At lille jeg, i lille Ørnes, kan med min åpenhet nå ut til så mange. Jeg kan gi håp og inspirere andre. Sammen hjelper vi hverandre slik at ensomheten slipper taket. Sammen er vi ikke lenger alene.