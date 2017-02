Den aller største jobben

11 innleide rørleggere hele høsten og halve vinteren – aldri har Bilfinger hatt et større røroppdrag. Prosjekt 16 nye ovner i NC-fabrikken ble både hektisk og komplisert, men også spennende og lærerikt.

– Ja, dette har vært et stort, viktig og komplisert prosjekt for oss – et spesielt oppdrag på alle måter, fastslår Knut-Ivar Amundsen.

Under vinterens installasjon av 16 nye ovner i Norwegian Crystals-fabrikken (NC) har han vært byggeleder for det omfattende rørarbeidet.

– 11 innleide rørleggere og to fra oss selv – på rørsiden er nok dette det største oppdraget vi har hatt på veldig lenge, mener han.

Over 60 på jobben

Størst, altså, og slettes ikke bare-bare. Knut-Ivar selv har «debutert» som byggeleder – solenergi-fabrikken er ny mark for ham, så dét er nå det ene. Men varigheten, tidspresset mot slutten, verdiene involvert, kravene til renhet og de spesielle løsningene…..komplisert er ordet, ja.

– For Bilfinger utgjør dette oppdraget 7-8 millioner kroner i verdi, og 10 mann på jobben over flere måneder sier litt om hvor stort det er. Totalt har over 60 personer vært involvert, og på det meste var 40 av dem inne i fabrikken samtidig.

– Dessuten har trykket økt underveis og fristene er blitt kortere.

Sier byggelederen. Som har rapport til prosjektleder Einar Sandaa. Som har jobbet for prosjekteieren, altså teknisk sjef Arnstein Jensen hos NC.

Trangt, kan man si

Vi har alle hørt om det. NC både vil og må vokse sterkt, og et viktig skritt var fjorsommerens beslutning om å investere noe nær 100 millioner kroner i 16 nye trekkere, eller smelteovner for silisium-ingoter.

Ovnene kom til Glomfjord tidlig desember, men Bilfingers omfattende rørjobb hadde da pågått siden september. Der Moldjord Maskin og Anlegg lagde de solide fundamentene, forsterket Bilfingers plateavdeling gulvet, mens Knut Ivar og i alt 13 rørleggere begynte på den største jobben. Røropplegget.

– Vi bygget to nye kjølesløyfer i eget verksted, og så er to gamle kjølesløyfer flyttet ned i kulverten (‘kjelleren’ hos NC, med rør- og støttesystemer, red. anm.). Det er gjort over 2.000 rørsveiser på rør med diameter på at fra 2 til 25 centimeter, og mange steder var det så trangt at vi måtte sveise med speil, forklarer Knut Ivar.

Mer enn dyktig

– Alt dette krever dyktige folk. Og dét har vi.

– ‘En rørlegger er ikke en rørlegger’?

– Helt sant. Mens mange er veldig flinke til å sveise, og stort sett dét, så trenger vi folk som i tillegg er løsningsorientert. For uansett gode tegninger må det på kort varsel tilpasses og finnes løsninger når vi er på stedet. Slike folk trenger vi, og slike folk hadde vi her.

Bilfinger samarbeider med det finske selskapet BP Asennus, og kunne til denne jobben ‘bestille’ kjente og flinke fjes fra tidligere. Lurt og viktig. Momek på Mo har også bidratt med bra arbeidsfolk i sluttfasen.

Viktig å levere

– Å bygge et stort anlegg inne i en fabrikk som er i full drift, og kravene til renslighet – det måtte ikke støve – ja, man kjenner på ansvaret, så klart.

Det er store verdier, og når vi har bygget nytt som skal kobles sammen med det gamle, og ovnene må ut av drift når vi kobler inn – da er det viktig at det er gjort en god jobb i verkstedet vårt, smiler Knut Ivar.

– OG NC har jo planer om mye mer utbygging – da var det viktig å lykkes på både kostnad og tidsbruk i dette oppdraget!

Denne saken er hentet fra månedsmagasinet Ny Næring, et annonsebilag for Meløy-regionens sterke næringsliv.