All-værs-besvær

Jeg har ett par sko. Jeg har noen andre sko også, slik at jeg er rustet til bryllup, begravelse, strand og julebord. Men til hverdags rusler jeg rundt i såkalte all-værs-sko, laget med pustende og pesende materialer, vanntette og med moderat demping. Disse skoene bruker jeg når det regner og snør, på sand, vann, slaps og is, på tørr asfalt og på myke stier. Og når de er utslitt kjøper jeg nye. De kan med andre ord brukes til all slags vær, og er per definisjon all-værs sko.

Kona har også all-værs-sko. Det vil si så mange par sko, at hun alltid har ett par som passer til akkurat dette været eller denne anledningen. Hun kan plutselig mangle «vår-sko-til-sakte-tørkende-asfalt-etter-en-liten-regnskur-og-omtrent-åtte-grader». Jeg vet at hun fant skoene i en butikk eller på nett først, og både værtype og behov dannet seg etterpå.

Og jeg er ikke det minste misunnelig. Hver dag kan jeg nemlig ta på meg skoene mine i gangen, for deretter å gå ut i verden, klar for all slags vær og hva som ellers måtte møte meg i løpet av dagen. Kona må først ut å se på været, undersøke underlaget, sjekke værmeldingen for de neste timene og vurdere hvem hun skal møte. Så velger hun et par sko til føttene, og gjerne ett par til å ha med seg.

Og det er i grunnen helt greit, sånn til vanlig. Men når takboks og bagasjerom skal fylles til ferieturen, blir dette et problem. For hvilket vær kan man forvente seg på fjorten dagers bilferie i Trøndelag og Nord-Sverige? Stort sett all slags vær og minst tre årstider. Og når enkelte av barna har begynt å få samme tilbøyeligheter som kona, endte vi opp med sko i alle bilens hulrom i tillegg til to poser på taket.

Vel hjemme igjen, kunne jeg le både sist og best. Ferieturen ble velsignet av varmt og godt vær hele veien, slik at jentene kunne gå med bare føtter og lufte tærne. Selv gikk jeg med plastsandaler til jeg begynte å blø, slik jeg alltid gjør om sommeren, og skoposene på taket fikk ligge i fred stort sett gjennom hele turen. Likevel var vi «bedre skodd» etter ferien enn da vi startet. Med i lasten hadde vi fire-fem par «begynne-på-skolen-sko», ett par «midt-mellom-høst-og-sommer-sko» og «flipp-flopper» som erstatter barføtter på stranda.

Så nå er familiens skoskap, skohyller, skoposer, esker og sekker fylt opp til nytt år, og i min hylle står fortsatt ett par all-værs-sko som passer til alt.