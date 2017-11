«Bare» 1,1 million kroner dyrere

Allerede før ferdigstillelse av nye Glomfjord torg, ble økonomiske overskridelser antatt. Nå viser rådmann Hege Sørlies rapport at sluttsummen for prosjektet havnet 1,1 million kroner over budsjett.

Totalkostnaden på 35,3 millioner kroner ble finansiert gjennom låneopptak, bruk av investeringsfond og fond for selvkostområdet vann/avløp, samt tilskudd fra Nordland Fylkeskommune. Merforbruket på 1,1 millioner kroner skyldes økte utgifter til byggeledelse, prosjekterende og utførende entreprenør. Nå gjør Meløy kommune nytt låneopptak for å dekke merforbruk og restfinansieringen.